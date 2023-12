Mauro Ragatzu fa il vuoto nella classifica marcatori del campionato di Promozione (girone A). L’attaccante del Monastir, grazie alle quattro reti realizzate il 23 dicembre scorso, è salito a quota diciotto. Dietro il giocatore di Quartu, l’attaccante del Castiadas, Carlos Mboup con undici reti. A quota otto Federico Ojeda del Selargius e Marco Boi del Tortolì raggiungono Erik Bottegal dell’Idolo. Il bomber del Pirri, Buba Darboe, che ha firmato una doppietta contro il Castiadas, balza a sette marcature.

Nel girone B, allunga l’attaccante dell’Usinese Domenico Saba, in vetta con quattordici reti. A dodici c’è Lorenzo Zela ex Posada, nel mercato invernale passato all’Arzachena in Prima categoria. Con undici gol sempre la coppia Ezequiel Franchi (Alghero) e Andrea Usai (Lanteri).

GIRONE A

18 RETI

Mauro Ragatzu (6 rig.) (Monastir K.)



11 RETI

Abdoulaye Mboup (7 rig.) (Castiadas)



8 RETI

Erik Bottegal (Idolo)

Federico Perez Ojeda (2 rig.) (Selargius)

Marco Boi (4 rig.) (Tortolì)



7 RETI

Buba Darboe (Calcio Pirri)



6 RETI

Marco Atzeni (Arborea)

Gabriele Pisano (Selargius)



5 RETI

Omar Loi (Calcio Pirri)

Matteo Cardia (Castiadas)

Simone Mura (Orrolese)



4 RETI

Mattia Erbì (Arborea)

Francesco Tumatis (Atl. Cagliari)

Nicola Ligas (3 rig.) (Cus Cagliari)

Nicolò Agostinelli (Guspini)

Daniele Pilosu (1 rig.) (Guspini)

Lamin Jammeh (1 rig.) (Idolo)

Gabriele Stochino (Idolo)

Henrique Vinicius (1 rig.) (Idolo)

Dominick Joseph Parisi (1 rig.) (Lanusei)

Alessandro Moauro (1 rig.) (Orrolese)

Lucas Mariano Serio (2 rig.) (Orrolese)

Fabio Argiolas (Selargius)

Luca Orrù (3 rig.) (Terralba)

Manuel Piras (Terralba)

Daniele Bratzu (1 rig.) (Villamassargia)



GIRONE B

14 RETI

Domenico Saba (3 rig.) (Usinese)



12 RETI

Lorenzo Zela (5 rig.) (Posada)



11 RETI

Ezequiel Franchi (3 rig.) (Alghero 1, Siniscola M. 10)

Andrea Usai (3 rig.) (Lanteri)



9 RETI

Andrea Piredda (1 rig.) (Nuorese)

Andrea Renzo Iesu (2 rig.) (Santa Giusta)

Oscar Kevin Foddai (Usinese)



8 RETI

Giuseppe Meloni (1 rig.) (Alghero)

Simone Mameli (3 rig.) (Tuttavista)



7 RETI

Stefano Mereu (2 rig.) (Alghero)

Emanuele Fini (1 rig.) (Stintino)



6 RETI

Federico Fernando Ferrari (Bonorva, ora alla Tharros)

Nicolò Deiana (1 rig.) (Ovodda)

Mattia Asara (2 rig.) (Sennori)

Salvatore Pilo (Sennori)



5 RETI

Salvatore Budroni (Bonorva)

Hernan Salazar (2 rig.) (Bonorva)

Samuele Oggiano (Porto Torres)

Michele Axel Pandiani (1 rig.) (Siniscola M.)

Riccardo Oggiano (1 rig.) (Stintino)



4 RETI

Alessandro Manca (1 rig.) (Abbasanta)

Giuseppe Nonne (4 rig.) (Fonni)

Simone Caggiari (Lanteri)

Mauro Florenzano (1 rig.) (Lanteri)

Antonio Mossa (Luogosanto)

Maximiliano Timpanaro (Macomerese)

Tadeu Moro junior (4 rig.) (Nuorese, ora al S. Elena)

Antonio Sini (2 rig.) (Porto Torres)

Davide Piras (Santa Giusta)

Lamine Doukar (1 rig.) (Stintino)

Mattia Zappino (3 rig.) (Stintino)

Giovanni Cadau (Tuttavista)

Nicola Sanna (Usinese)

