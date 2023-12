Dopo il girone di andata, il capocannoniere dell’Eccellenza è Alessio Mulas con tredici reti. L’attaccante del San Teodoro-Porto Rotondo non è andato a segno nell’ultima giornata. Alle sue spalle l’ex attaccante del Bosa, Artur Sagitov che però ha lasciato l’Italia per andare a giocare nei professionisti in Bielorussia.

Terza posizione per Alessio Virdis del Tempio, avanzato a quota sette grazie al gol realizzato nell’ultimo impegno. Salgono a sei marcature Jonathan Bitep del Barisardo, autore di una doppietta, e il compagno di Virdis, Victory Igene.

Con cinque gol Alessio Figos (Ferrini), Samuele Pinna e Matteo Vinci (Ghilarza), Facundo Maitini (Ilva) e Abdoulaye Bah e Mauricio Villa dell’Ossese.

13 RETI

Alessio Mulas (San Teodoro)



9 RETI

Artur Sagitov (1 rig.) (Bosa)



7 RETI

Alessio Virdis (Tempio)



6 RETI

Jonathan Bitep (Barisardo)

Victory Igene (1 rig.) (Tempio)



5 RETI

Alessio Figos (Ferrini)

Samuele Pinna (Ghilarza)

Matteo Vinci (2 rig.) (Ghilarza)

Facundo Maitini (2 rig.) (Ilvamaddalena)

Abdoulaye Bah (Ossese)

Mauricio Ezequiel Villa (Ossese)



4 RETI

Sandro Scioni (Ferrini)

Alberto Usai (1 rig.) (Ferrini)

Mattia Caddeo (1 rig.) (Ghilarza)

Daniele Orro (Ghilarza)

Bojan Gjurchinoski (2 rig.) (Ilvamaddalena)

Nicolas Maitini (Ilvamaddalena)

Michele Chelo (1 rig.) (Ossese)

Jacopo Malesa (San Teodoro)

Luca Floris (2 rig.) (Sant'Elena)

Nicolas Ricci (Taloro)

Giovanni Bulla (Tempio)

Alberto Atzori (Tharros)

Andrea Sanna (Tharros)

Matteo Argiolas (Villasimius)





