Altri quattro giocatori raggiungono la doppia cifra nella classifica dei marcatori di Eccellenza. Domenica scorsa hanno centrato il decimo sigillo il bomber del Budoni, Giuseppe Meloni, Mauro Ragatzu (Sant’Elena), Danilo Ruzzittu (San Teodoro) e Jeffrey Imoh del Bosa.

«Tutti attaccanti di ottimo livello – dice il presidente del Sant’Elena, Luca Meloni – Ragatzu sta disputando un grande campionato. Non avevamo dubbi. Peccato per i risultati. Speriamo che in questo girone di ritorno il vento cambi direzione».

In testa resta l’attaccante della Villacidrese, Ryduan Palermo, con quattordici reti, sempre seguito da Mattia Caddeo (Ghilarza), fermo a undici.

14 RETI

Ryduan Palermo (5 rig.) (Villacidrese)



11 RETI

Mattia Caddeo ( 3 rig.) (Ghilarza)



10 RETI

Jeffrey Imoh (1 rig.) (Bosa)

Giuseppe Meloni (Budoni)

Luca Scognamillo (Latte Dolce)

Danilo Ruzzittu (3 rig.) (San Teodoro)

Mauro Ragatzu (3 rig.) (Sant'Elena)

Pierpaolo Falchi (1 rig.) (Taloro Gavoi)



9 RETI

Sebastiano Galloni (Arbus)



8 RETI

Alessio Mulas (San Teodoro)

Andrea Sanna (2 rig.) (Tharros)



7 RETI

Mauricio Villa (3 rig.) (Budoni)

Andrea Porcheddu (Carbonia)

Lorenzo Camba (1 rig.) (Ferrini)

Gianluca Podda (3 rig.) (Ferrini)

Matteo Atzei (Ghilarza)

Alessandro Padovani Celin (Latte Dolce)

Luca Floris (Monastir Kosmoto)

Roberto Mele (Taloro Gavoi)



6 RETI

Giacomo Santoro (Budoni)

Nicola Muscas (Carbonia)

Riccardo Arangino (Lanusei 5, Monastir 1)

Kaio Piassi (1 rig.) (Latte Dolce)

Michele Chelo (Ossese)



