Quanta fatica, ma che partita! Il Cagliari vince in volata, a tre minuti dal 90’. Sfida a tratti bellissima, in pieno clima di Serie B. Nella ripresa il Cittadella comincia bene, come nel primo tempo, ma al 6’ un illuminato Mancosu manda Lapadula davanti al portiere ospite, che però è abile in uscita. Il Cagliari rischia, si distrae, ma i gialli di Gorini non ne approfittano. Al 12’ Nandez e Pereiro fuori, dentro Luvumbo e Rog.

Al 20’ due fiammate: prima Zappa non aggancia in area, poi Luvumbo impegna Kastrati con un bel tentativo da fuori. Al 26’ il pareggio: esplode la Domus dopo la strepitosa giocata di Luvumbo sul vertice destro dell’area, la palla arriva sulla testa di Mancosu che in tuffo sigla il pari. L’angolano si scatena e semina il panico fra i veneti, nella bolgia della Unipol, quasi al sold out. La pressione non cala, ma il Cittadella non corre gravi pericoli. A 10’ dalla fine triplo cambio per Liverani: Pavoletti, Millico e Carboni, con Mancosu che va a fare il terzo centrocampista. Gli ospiti in ginocchio, nella volata finale, e il Cagliari ne approfitta: Millico (che impatto) si libera di due avversari, regala un assist per Makoumbou che in area non lascia scampo a Kastrati. La Domus è in delirio: decisivi i cambi pensati da Liverani, che negli ultimi trenta minuti cambiano la partita.

I nostri voti

Radunovic 6

Zappa 6

Altare 5,5

Goldaniga 6

Obert 6

Nandez 5,5

Deiola 6

Makoumbou 6,5

Pereiro 5

Mancosu 7,5

Lapadula 6

Luvumbo 7

Rog 7

Millico 6,5

Pavoletti 6

Carboni 6

Liverani 6,5

