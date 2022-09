Spettacolare la terza Coppa Città di Dolianova, Gran Premio BE.MA, manifestazione organizzata da Gino Mameli e patrocinata dall’assessorato allo Sport del Comune di Dolianova. Nella cronoscalata a coppie maschile (quasi nove chilometri), categoria “A” ha vinto per un soffio la coppia della Donori Bike formata da Eros Piras e Emiliano Murtas tagliando il traguardo in 18.47.38. Dietro, a nemmeno un secondo di distanza (18.48.23), la coppia sorpresa composta dall’esperto cronoman Antonio Marongiu (Mannai’s Dream) e dallo scalatore Flavio Mallus (Sa Vida Noa). Terza posizione per Nicola Fadda (Portoscuso) e Alessio Garau (Monteponi) col tempo 20.31.00. “Ho partecipato con Flavio Mallus”, dice Antonio Marongiu, “atleta che era fermo da più di dieci anni ma che in passato aveva vinto gare come la Cagliari-Seui e altre belle gran fondo. Ho deciso di fare la cronoscalata a coppie con lui perché va forte in salita mentre io potevo sfruttare le mie doti da cronoman. Abbiamo così unito le forze per provare a far bene la gara. In avvio ho cercato di impostare il ritmo poi ci siamo dati i cambi regolari dando il massimo e cercando sempre di pedalare in simbiosi in modo da non metterci mai in difficoltà l’uno con l’altro perché al traguardo si deve arrivare in due e il tempo viene preso sul secondo. Abbiamo sfiorato la vittoria. Peccato ma va bene così”. Nella categoria “B” vittoria per la coppia Riccardo Gavezzani (Becycle team) e Gian Luca Ibba (Linas Bike). Nella categoria mista vittoria per la coppa Nadia Cherchi e Emiliano Murtas, entrambi della Donori Bike, davanti ad Arianna Perdisci e Pietro Pitzanti (Sestu Bike) e Eleonora Pilleri e Simone Melis (Team Bike Accademy).

