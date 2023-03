L’Atletico Uri cerca riscatto dopo le ultime due sconfitte. Domani (domenica) alle 14.30 la delicatissima sfida sul campo del Pomezia, fanalino di coda. Ma la classifica è cortissima. Gli uomini di Massimiliano Paba, sestultimi, hanno appena quattro punti di vantaggio sui laziali. «E’ uno scontro diretto importante», dice il preparatore atletico dei giallorossi Willy Sciacca. «Affronteremo la gara come sempre. Ci stiamo preparando bene come tutte le settimana. Sappiamo che sarà una partita difficile anche perché per la compagine laziale questa sfida è quasi da ultima spiaggia. Cercheremo di portare a casa punti necessari per la nostra lotta per la salvezza».

L’Uri dopo una lunga rincorsa (nel girone di andata era ultimo) ha perso le ultime due gare. «Le prestazioni non sono mancate», prosegue Sciacca. «Dovremo cercare di evitare gli errori commessi. Veniamo da un girone di ritorno importante e questo lo dicono anche i risultati. Siamo terzi in classifica dopo il giro di boa. Chiaramente la squadra ha fatto uno sforzo notevole, non dal punto di vista fisico ma soprattutto da quello mentale. Quando ti ritrovi alla fine del girone di andata ad essere ultimo in classifica poi spendi tante energie mentali per cercare di risalire. I ragazzi si stanno allenando bene. Da parte loro c’è grande disponibilità e volontà di raggiungere la salvezza. Non dobbiamo dimenticarci che l’Atletico è una piccola realtà che sta cercando di farsi spazio in una categoria importante. E ci sta riuscendo», conclude l’ex giocatore del Sinnai, «con l’applicazione e con l’impegno di tutti, dei dirigenti e anche dei tifosi che ci seguono sempre».

