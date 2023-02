Per gli appassionati di ciclismo la notizia rappresenta un traguardo di grande rilevanza e un’opportunità notevole.

A Cagliari dal 2 al 5 maggio si terrà il prossimo direttivo dell’Uci, ovvero l’Unione Ciclistica Internazionale, il più importante evento politico-sportivo del mondo del ciclismo durante il quale si daranno appuntamento i principali dirigenti dell’ambiente ciclistico mondiale che saranno impegnati in riunioni e commissioni, oltre che in iniziative collaterali, dove faranno il punto della situazione sui vari settori della disciplina così da proiettarsi verso il futuro con ancora più consapevolezza. Quattro giornate che rappresenteranno una occasione preziosa per tutta l’Isola oltre che un grande onore, come sottolineato da Enrico Della Casa ,uno dei quattro Vice Presidenti dell’Uci, legato profondamente alla Sardegna essendo sua moglie originaria di Gesturi.

Soddisfazione condivisa anche da Stefano Dessì, 39 anni, presidente della Comitato Regionale dal 2016. «Qualche giorno fa ci siamo sentiti al telefono con Enrico Della Casa e con Daniela Isetti facente parte anche lei dell’Uci, che mi hanno comunicato la notizia. Questo è un momento molto importante per la Sardegna e una vetrina di cui fare tesoro: la nostra terra si presta benissimo ad eventi di questo genere, essendo dotata di un ottimo clima e di strutture comode e accoglienti».

Un evento che si aggiunge alla Settimana Ciclistica Italiana sulle strade della Sardegna nel 2021 e alle tre tappe del Giro d’Italia femminile lo scorso anno. «Ancora non è stata definita la location dove si svolgeranno le attività dell’Uci, il tutto è in fase di definizione», aggiunge Dessì. «Sicuramente si parlerà del ciclismo nella sua totalità, soffermandosi sulla situazione attuale e sul futuro della disciplina». La speranza è quella che sempre più persone si avvicinino al mondo del ciclismo. «Anche quest’anno tornerà il Giro d’Italia femminile – conclude – e sarà un ulteriore momento di crescita che può contribuire in maniera significativa alla diffusione del ciclismo nell’Isola».

© Riproduzione riservata