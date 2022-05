Una settimana di tempo per preparare i decimi playoff sulle dodici stagioni disputate (nel 2020 il campionato venne interrotto per Covid). Dalla sesta posizione, proprio come nell'anno da matricola, il 2010/11. Allora l'avversaria di Sassari fu Milano, questa volta duello inedito contro Brescia, terza classificata.

La squadra lombarda giocherà in casa le prime due partite (a iniziare da lunedì), mentre la Dinamo godrà dell'apporto del pubblico amico in gara-tre ed eventualmente in gara quattro. Se sarà necessaria la quinta partita (va in semifinale chi vince tre gare) sarà Brescia ad avere il fattore campo.

Nella stessa parte del tabellone c'è la sfida tra Milano, arrivata seconda, e Reggio Emilia, che ha chiuso al settimo posto.

Sulla carta la formazione di Alessandro Magro è nettamente favorita. Ha vinto entrambe le gare della stagione regolare: 76-65 al PalaSerradimigni, con 38 punti della coppia Della Valle-Mitrou Long e 97-86 sul proprio parquet con 46 punti del duo play-guardia che rappresenta il 50% della forza d'urto di un organico pur lungo, che è stato ulteriormente rinforzato con l'ingaggio dell'ex Brindisi Brown, lungo che stava giocando in Russia a Kazan, insieme a Marco Spissu.

Il coach Piero Bucchi presenta la sfida: “Sarà un playoff duro ma che affrontiamo con grande fiducia nei nostri mezzi, perché siamo in un buon momento e abbiamo voglia di competere. Sono sicuro che i ragazzi avranno grande desiderio di fare una postseason intensa: saranno sicuramente delle belle partite”.

© Riproduzione riservata