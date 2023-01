Luna Dechicu ha appena tredici anni e già calca con disinvoltura i palchi internazionali, confrontandosi con ballerini di altissimo livello e di ogni nazionalità. In coppia con Mirko Corrias, il quattordicenne di Abbasanta suo compagno di ballo da pochi mesi, ha partecipato alla gara “UK Dance Championship 2023” (categoria under 14), tra i più importanti appuntamenti a livello mondiale del ballo latino, che si disputa a Bournemouth, in Inghilterra. Le due giovanissime promesse della danza hanno superato i turni eliminatori e sono entrati nella top20 finale.

«Mirko e Luna ballano da soli quattro mesi in coppia ma sono già molto affiatati – spiegano i maestri della scuola Cuban Club di Abbasanta -. Prima di questa competizione avevano partecipato insieme solamente ai campionati regionali lo scorso dicembre, classificandosi al terzo posto. L'UK Dance Championship è uno dei tre eventi più importanti del mondo della danza nel Regno Unito, le altre due sono la Blackpool Dance Festival, che si disputa a Maggio e la International Championship ad ottobre».

Luna Dechicu vive a Macomer e si divide fra studio (frequenta il terzo anno delle scuole medie) e allenamento, a cui dedica 3 ore al giorno per 5 volte alla settimana. Ritmi impegnativi per questa età, sostenibili solo quando si è guidati da una grande passione e da un forte spirito di abnegazione. Ma per Luna, che sogna di diventare una ballerina professionista, danzare è molto più di una passione, è uno stile di vita: «Danzo dall'età di 4 anni - racconta -. Ho preso molto seriamente questa disciplina e sogno che un domani diventi una vera e propria professione. Quasi ogni pomeriggio, subito dopo lo studio, dedico almeno 3 ore agli allenamenti insieme a Mirko, con cui si è creata subito una grande sintonia. Entrambi siamo molto grati ai nostri maestri Sebastiano Mele, Maria Skyum Lasen e Claudia Mele, per averci accompagnato in questa meravigliosa avventura. È stata un'esperienza molto arricchente e una grande opportunità di crescita».

