Affila le armi l'Ossese, in vista della prossima stagione agonistica che vedrà i bianconeri ancora tra i protagonisti del campionato di Eccellenza. Quella appena conclusa è stata una stagione straordinaria: secondo posto in campionato e finale nazionale sfiorata in Coppa Italia. L'Ossese avrebbe meritato il salto di categoria, ma purtroppo la Dea bendata non è stata favorevole in alcune circostanze.

Le conferme. La società è perciò al lavoro innanzitutto per confermare lo zoccolo duro della rosa dello scorso anno, che tante soddisfazioni ha regalato ai propri tifosi e non solo. Confermato ovviamente il tecnico Giampiero Loriga e il suo staff. Immutati i quadri dirigenziali. Presidente Marco Masia, vice Carlo Mentasti e direttore sportivo Antonello Ibba. Quest'ultimo è già al lavoro. “Puntiamo ad un altro campionato di vertice - spiega il ds - e cercheremo di rinforzare adeguatamente la squadra, che solo per un soffio questa stagione ha mancato il salto di categoria”.

Gli addii. Tra i bianconeri lasciano la società il forte ed esperto centrale difensivo Antonio Cocco (motivazioni personali) e il giovane laterale Andrea Zinellu, che ha vinto una borsa di studio negli Stati Uniti (giocherà per la Bradley University in Minnesota) e che ha disputato un'annata straordinaria. “Due giocatori e due uomini che non dimenticheremo mai. - sottolinea Antonio Ibba -. A loro vanno gli auguri e i complimenti di società e tifosi”.

