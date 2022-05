Al Walter Frau, nel primo turno del playoff sardi di Eccellenza, l'Ossese s'impone sulla Nuorese (2-0). Un gol per tempo e vittoria meritata per i bianconeri, più determinati dei barbaricini, ora eliminati. L’Ossese sblocca la gara al 39' del primo tempo su tap-in del centravanti Chelo, anche in questa gara determinante. Nella ripresa al 6' il raddoppio dei padroni di casa su rigore, realizzato da Madeddu, che infila rasoterra. La massima punizione è stata concessa dall'arbitro Pili di Cagliari per un atterramento di Tuccio ai danni di Chelo, a pochi passi dalla porta. La Nuorese cerca di reagire, ma gli uomini di Loriga fanno buona guardia in difesa e passano alla finalissima dei playoff sardi di domenica.



