Lorenzo Rocco si è issato fino alle semifinali del tabellone di singolare maschile Under 12 del torneo Tennis Europe Category 2, a Bari. Sui campi della New Country Tennis Academy, il giovanissimo portacolori del Quattro Mori Tennis Team, dopo aver superato 6-3, 4-6, 10-2 Mattia Pescosolido (tesserato per lo Sporting Milano3 e figlio dell'ex davisman Stefano) nei quarti del tabellone finale, ha perso 6-2, 6-4 contro Filippo Francesco Garbero (Tc Genova). Il torneo è stato vinto dal canadese Andy Tchinda Kepche, che ha battuto il ligure con un doppio 6-1.

Gli altri sardi. In Puglia c'erano altri tre giovani atleti sardi, bravi a superare le qualificazioni: Daniel Frasconi (Geovillage Olbia) nel torneo maschile, Eleonora Atzei (Quattro Mori, giunta alla fase a gruppi) e Sofia Dal Balzo Ruiti (Ct Decimomannu) nel femminile.

