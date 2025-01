Sconfitta al primo turno per Lorenzo Carboni nel primo turno del main draw dell'Itf15 di Manacor.

Il 18enne algherese (numero 831 della classifica mondiale), bravo a superare le qualificazioni, ha combattuto alla pari, ma ha dovuto cedere il passo alla testa di serie numero 8, lo spagnolo Alberto Barroso Campos (555 Atp), che l'ha spuntata 7-5, 2-6, 7-6(3).

L'iberico, tesserato per la Torres Tennis, ha superato anche gli ottavi di finale, regolando 6-3, 6-1 la wild card bulgara Ivan Ivanov (1108 Atp).

Carboni eliminato anche in doppio: in coppia con lo spagnolo Manel Lazaro Juncadella, è stato sconfitto 6-3, 2-6, 10-7 dal tedesco Mats Pottbecker e dall'australiano Taiki Takizawa.

