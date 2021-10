La terza edizione del Torneo Open Città di Assemini (montepremi 1450 euro, 105 partecipanti) entra nel vivo.

Femminile. La stella del torneo femminile (diciannove iscritte) è Corinna Dentoni, classifica operativa 2.2, attualmente numero 829 delle classifiche mondiali (best ranking 132 Wta). La trentaduenne di Pietrasanta, già finalista quest'anno sui campi dell'Accademia Sassari, dovrà guardarsi in semifinale dalla 2.8 del Ct Decimomannu Elisa Armosini (under 16 che nei quarti ha superato 6-1, 6-2 l'under 14 Sara Festa, 3.3 del Tc Cagliari). Nell'altra semifinale, sempre in programma domani, l'argentina Candela Bugnon (2.5 tesserata per il Tc Cagliari) affronterà la 2.7 dello Sporting Ct Quartu Gaia Schirru, che nei quarti ha regolato 6-1, 6-2 l'under 16 Sara Demuro (3.5 del Tc Cagliari).

Maschile. Interessante anche il torneo maschile (ottantasei iscritti). Sui campi in green set del Tc Assemini ci sono sei seconda categoria sardi: il 2.5 Nicola Porcu, il 2.6 Alberto Sanna (entrambi del Tc Cagliari), i 2.7 Mauro Testa (Quattro Mori Tennis Team) e Andrea Calcagno (Tc Calangianus), i 2.8 del Ct Decimomannu Dario Nicolini (Fabrizio Liggi, 3.2 del Tc Samassi) e dello Sporting Ct Quartu Stefano Zedda (Gabriele Maria Piano, 3.2 del Tc Cagliari).

© Riproduzione riservata