L’Olbia si presenta alla città: stasera in piazza Elena di Gallura, fronte Municipio, la squadra ha sfilato davanti a tifosi e curiosi. E alla curva, che si è palesata durante la serata per invitarla a onorare la maglia.

In vista della prima giornata del campionato di Serie D, che li opporrà domenica, a partire dalle 15, all’Ilvamaddalena allo stadio “Nespoli”, i bianchi, prima i giocatori, poi lo staff tecnico guidato da Marco Amelia, si sono presentati alla piazza.

Dopo la retrocessione diretta maturata al termine dell’ultimo campionato la speranza è quella di un pronto ritorno in Serie C, e le dichiarazioni rilasciate dalla proprietà svizzera, rappresentata stasera dal presidente Guido Surace e dall’avvocato e membro del board Benno Räber, accompagnati dal consulente Ninni Corda, vanno in quella direzione.

La squadra allenata da Amelia è un’Olbia rivoluzionata. A cominciare proprio dallo staff tecnico, che, fatta eccezione per il preparatore atletico Carlo Giua, è stato rinnovato completamente. Già Amelia, ex portiere e campione del mondo con un’esperienza di qualche anno sulle panchine di Serie D, è una novità, affiancata dalle altre novità, il vice Alessandro Moglioni, l’allenatore dei portieri Fabrizio Carafa e il match analyst Federico Campagiorni. Completano il quadro il collaboratore tecnico Daniele Livieri e il team manager Gianni Casula.

Pochi i volti noti anche tra i giocatori: esclusi il capitano Luca La Rosa, Christian Arboleda e l’under Marco Caggiu, sono tutte new entry. Dai portieri Salvatore Di Chiara, il primo a salire sul palco mostrando la maglia numero uno, e Rosario Rizzitano ai difensori Cristian Anelli, Alessandro Bertini, Marcos Chazarreta, Nicolò Costaggiu, Manuel González, Matteo Lucarelli e Stefano Pani, passando per i centrocampisti Alex Caddeo, Lorenzo De Grazia, Nicolò Maspero, Simone Pastorello, Nicolas Rizzi, Gianmarco Staffa e Cristian Totti, applauditissimo dal pubblico di Piazza Elena di Gallura, e gli attaccanti Pasquale Costanzo, Willis Furtado e Riccardo Santi.

E ancora Riccardo Yanovskyy, Cristiano Rizzo, Boubacar Kanta, Cristian Bianchi, Matteo Putzu, Giulio Jack Marroni, Leon Cabrera e Alessandro Brancato.

Dal mercato arriverà un altro portiere e un altro difensore. Intanto domenica si parte!

