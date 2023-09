Tra i protagonisti dell’incontro con la Carrarese c’è anche Luca La Rosa: buona la prova offerta ieri al “Nespoli”, nel match terminato 0-0, dal capitano dell’Olbia.

Una prova che ha contribuito a strappare alla formazione toscana, tra le più attrezzate del Girone B, un pareggio non scontato.

«Abbiamo conquistato un punto in una partita dura: sapevamo di incontrare una delle favorite per la vittoria del campionato ma abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi», ha spiegato il centrocampista figlio d’arte al termine della sfida della 5ª giornata di Serie C.

«Si poteva anche vincere: alla fine abbiamo lottato e giocato alla pari. Abbiamo anche sofferto, ma lo sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire, per cui ci teniamo stretto il punto che fa classifica», ha detto, poi, La Rosa. «Siamo stati una squadra vera, bravi a soffrire nel momento di massima spinta della Carrarese con la testa lì, aggrappati alla partita, e alla fine il punto è guadagnato. E non abbiamo preso gol: andiamo avanti così».

Verso il prossimo appuntamento: la sfida con l’Ancona, in programma al “Nespoli” domenica, che la squadra di Leandro Greco inizierà a preparare domani.

