L’Olbia batte a domicilio la Recanatese e ipoteca la salvezza. A 2 giornate dalla fine del campionato di Serie C il 3-2 ai marchigiani, con vantaggio di Emerson e doppietta di Ragatzu, su rigore e azione, vale quota 41 in classifica e il +5 sui playout.

La matematica potrebbe arrivare al prossimo turno, quando al “Nespoli”, il 15 aprile, arriverà la capolista Reggiana, ma intanto la squadra di Roberto Occhiuzzi capitalizza la trasferta nel turno pre pasquale con 3 punti che valgono un piede e mezzo, per un altro anno, nella categoria.

Bianchi in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Emerson su punizione. Allo scadere i padroni di casa pareggiano dalla bandierina con Giampaolo, e si va all’intervallo sull’1-1. Nella ripresa, l’Olbia torna in vantaggio con Ragatzu, che al 21’ trasforma il rigore ottenuto per un fallo di mani in area su angolo di Biancu. Ma la gioia dura 2’, tanto basta a Sbaffo per siglare di testa il 2-2. Poi, al 36’, Ragatzu firma il 3-2 per l’Olbia su ripartenza. E per i galluresi, al triplice fischio del “Tubaldi”, è festa grande.

