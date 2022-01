L’Olbia ricomincia da una vittoria. La sfida playoff contro la Lucchese, giocata questo pomeriggio al “Nespoli” e valida per la 4ª giornata di ritorno di Serie C, la decide Ragatzu.

Gol al 6’ della ripresa e settima marcatura in campionato per lui e 3 punti pesanti per la squadra di Max Canzi, che a quota 28, nella classifica del girone B, supera i toscani in zona promozione. La ripresa dopo la lunga sosta invernale, durata un mese tra vacanze natalizie e rinvii per Covid, è dolce per i galluresi, che portano a casa un risultato pesante, quarto positivo di fila, considerati il successo e i due pareggi con i quali capitan Pisano e compagni hanno chiuso il 2021, e riprendono il cammino che conduce al sogno playoff.

Da registrare l’intervento del rientrante Ciocci, che al 22’ del secondo tempo salva il vantaggio su Nannini, e la traversa colpita da Chierico in dirittura d'arrivo. Emozionanti l’omaggio prima dell’inizio della partita a Davide Rossi, fedelissimo tifoso dei bianchi scomparso prima di Natale a causa di un tragico incidente, e il caloroso applauso col quale il pubblico del “Nespoli” ha salutato alla fine la sua squadra.

