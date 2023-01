La prima vittoria e i primi punti salvezza dell’anno proiettano l’Olbia verso la trasferta di Pesaro con nuove consapevolezze.

Tornata in campo ieri sul sintetico del Geovillage, dopo il successo casalingo in rimonta sull’Aquila Montevarchi, per preparare lo scontro diretto della 3ª giornata di ritorno del campionato di Serie C, la squadra di Roberto Occhiuzzi è attesa oggi da una doppia seduta buona per testare forma atletica e mentale in vista di una sfida delicatissima.

A +1 in classifica con 19 punti, i marchigiani, a segno all'andata allo scadere, sono passibili di sorpasso. Senza contare che un successo contro la squadra allenata dall’ex Oscar Brevi potrebbe aiutare i galluresi ad abbandonare la zona retrocessione, dove, tra i 16 punti del nuovo fanalino di coda Imolese e i 19 di Vis Pesaro e San Donato Tavarnelle, si concentrano sei formazioni in 3 punti, con la prima “tranquilla” Recanatese a quota 22.

Gli argomenti per preparare a dovere la partita di domenica non mancano, forti anche i bianchi del nuovo tridente d’attacco formato da Contini, Nanni e Ragatzu. Se il primo e l’ultimo hanno segnato contro il Montevarchi le reti del 2-1, Nanni ha servito a Contini l’assist per il momentaneo pareggio, premiando l’intuizione di Occhiuzzi di farli giocare insieme dal primo minuto nel nuovo, ed evidentemente vincente, assetto tattico dell’Olbia.

© Riproduzione riservata