Con 2 punti conquistati nelle ultime 6 partite, parecchi giocatori indisponibili e un tecnico, Pasquale Padalino, che ha adottato dal suo arrivo in Toscana a gennaio 5 diversi sistemi di gioco, il Siena, atteso domani al “Nespoli” per la 33ª giornata di Serie C, è un avversario che non dà troppi riferimenti.

La strategia. “Non è stato facile preparare la partita”, ammette non a caso l’allenatore dell’Olbia Max Canzi, ex della sfida. “Abbiamo studiato diverse soluzioni, ma mai come in questo caso dovremo guardare innanzitutto a noi stessi e meno in casa dell’avversario”.

Ospiti rimaneggiati. Un antagonista da prendere con le molle nonostante le difficoltà. “Gli mancano giocatori importanti come Paloschi, Disanto, Terzi e Mora, ma come spesso accade in queste situazioni si alza il livello generale del resto della squadra, e anche se arriva da un periodo poco brillante sul piano dei risultati sta giocando un buon calcio e col Modena ha fatto bene”, avverte Canzi. “Affronteremo la gara per vincerla, perché vogliamo raggiungere prima possibile la quota salvezza e perché all’andata ha vinto il Siena, e alla fine conteranno anche gli scontri diretti”, aggiunge il tecnico dei galluresi.

Per il match con la pari punti (36) formazione toscana torna a disposizione Ciocci, al rientro dalla squalifica, e Lella e Pinna; fuori Arboleda per un trauma distorsivo.

Olbia-Siena sarà diretta dall’arbitro Luca Zucchetti di Foligno: fischio d’inizio alle 14.30.

