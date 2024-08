Sarà l’Ilva Maddalena la prima avversaria dell’Olbia nel campionato di Serie D, al via l’8 settembre.

La prima di 34 giornate replicherà il turno preliminare di Coppa Italia (in programma il 25 agosto) anche per la sede del match, che si giocherà al “Nespoli”. I bianchi debutteranno dunque in casa con la matricola gallurese, ma sarà derby anche al secondo turno a Sassari contro il Latte Dolce il 15 settembre nella prima trasferta della stagione. Seguirà la gara interna col Guidonia il 22 settembre.

Primo derby con la Cos al “Nespoli” il 17 novembre, idem contro l’Atletico Uri il 15 dicembre e turno natalizio lontano dalle mura amiche il 22 dicembre sul campo della Gebilson, in quella che sarà anche l’ultima sfida del girone d’andata.

Si riprenderà il 5 gennaio in casa dell’Ilva Maddalena, dunque Latte Dolce a Olbia il 12 gennaio; derby di ritorno col Sarrabus Ogliastra il 30 marzo e con l’Atletico Uri il 27 aprile. Il campionato dell’Olbia si chiuderà al “Nespoli” il 4 maggio con la Gebilson.

Due le gare esterne consecutive con Lodigiani e Savoia il 3 e il 10 novembre, che diventeranno altrettante gare interne di fila al ritorno, il 9 e 23 marzo, e due pure i turni infrasettimanali: mercoledì 23 ottobre fuori col Trastevere e l’anticipo pasquale di giovedì 17 aprile in casa con la Sarnese.

Le partite inizieranno alle 15 dall’8 settembre al 23 ottobre compresi e alle 14.30 dal 27 ottobre al 23 marzo compresi, mentre dal 30 marzo si tornerà a giocare alle 15; nella post season (playoff e playout) si giocherà, invece, a partire dalle 16.

Il campionato si prenderà una pausa tra il 9 e il 23 marzo per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Il calendario dell’Olbia

1ª giornata, 8 settembre: Olbia-Ilva Maddalena (ritorno 5 gennaio)

2ª giornata, 15 settembre: Latte Dolce-Olbia (rit. 12 gennaio)

3ª giornata, 22 settembre: Olbia-Guidonia (rit. 19 gennaio)

4ª giornata, 29 settembre: Anzio-Olbia (rit. 26 gennaio)

5ª giornata, 6 ottobre: Olbia-Real Monterotondo (rit. 2 febbraio)

6ª giornata, 13 ottobre: Cassino-Olbia (rit. 9 febbraio)

7ª giornata, 20 ottobre: Olbia-Paganese (rit. 16 febbraio)

8ª giornata, 23 ottobre: Trastevere-Olbia (rit. 23 febbraio)

9ª giornata, 27 ottobre: Olbia-Flegrea Puteolana (rit. 2 marzo)

10ª giornata, 3 novembre: Atletico Lodigiani-Olbia (rit. 9 marzo)

11ª giornata, 10 novembre: Savoia-Olbia (rit. 23 marzo)

12ª giornata, 17 novembre: Olbia-Sarrabus Ogliastra (rit. 30 marzo)

13ª giornata, 24 novembre: Cynthia Albalonga-Olbia (rit. 6 aprile)

14ª giornata, 1° dicembre: Olbia-Terracina (rit. 13 aprile)

15ª giornata, 8 dicembre: Sarnese-Olbia (rit. 17 aprile)

16ª giornata, 15 dicembre: Olbia-Atletico Uri (rit. 27 aprile)

17ª giornata, 22 dicembre: Gebilson-Olbia (rit. 4 maggio)

