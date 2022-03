Settimana dalle collaborazioni importanti per l’Olbia, che annuncia la creazione della maglia speciale per supportare l’attività di Save the Children in Ucraina e apre le selezioni per i giocatori dell’Olbia WeArena eSport Team.

Disegnata dall’azienda di moda olbiese Pas de Mer, la maglia da gara ufficiale nasce per sostenere il Fondo Emergenze per i Bambini ucraini. La maglia è realizzata in edizione limitata e in tre versioni: maglia indossata dai calciatori dell’Olbia e personalizzabile con il proprio nome e numero o con il simbolo della Pace. Già acquistabile in modalità pre-order, sarà indossata dai bianchi in occasione di una delle prossime partite del campionato di Serie C: il ricavato della vendita sarà devoluto interamente a Save The Children.

Dunque, l’accordo con WeArena Entertainment, primo network di parchi di intrattenimento digitale d'Europa per iniziare a essere competitivi anche sul campo virtuale.

Il reclutamento dei 12 ragazzi che entreranno a far parte della squadra dell’Olbia WeArena eSport Team è già partito con l’apertura delle selezioni, primo passo di un progetto che si fonda su tre concetti: territorialità, etica professionale e condivisione e appartenenza ai valori dell’Olbia Calcio. Un’occasione per avvicinare le nuove generazioni al calcio e agevolare l’inserimento di nuove opportunità professionali all’interno del club contribuendo a diffondere una cultura eSportiva accanto al calcio reale.

© Riproduzione riservata