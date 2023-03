Grande attesa a Olbia per la sfida alla Carrarese. Archiviato e vinto lo scontro diretto col San Donato Tavarnelle, la squadra di Roberto Occhiuzzi se la vedrà domani con la quarta della classe, reduce da 8 risultati utili consecutivi e dalla conquista di 20 punti su 24.

“Ha un organico importante e meriterà la massima attenzione, ma anche chi incontra oggi l’Olbia deve fare attenzione, e non solo a Ragatzu”, ha detto Occhiuzzi presentando il match del “Nespoli”. “La Carrarese verrà qua per mantenere la sua posizione, ma noi, che pure siamo in una situazione di vantaggio rispetto a chi sta dietro, abbiamo fame, perché vogliamo salvarci prima possibile”, ha aggiunto l’allenatore dei bianchi, che a 6 giornate dalla fine del campionato di Serie C si ritrovano a +3 sui playout nel girone B.

Tornano a disposizione dopo la squalifica Ragatzu, Emerson e Brignani; salteranno invece la sfida per infortunio Travaglini e Konig. Quanto alla Carrarese, resta in Toscana l’ex Cagliari Giannetti, appiedato dal giudice sportivo, mentre ci sarà l’ex Olbia e capo cannoniere dei marmiferi con 11 gol Capello.

Al “Nespoli” si gioca alle 17.30: arbitra Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea.

