Equilibrio e concentrazione. Sono queste le parole chiave di Roberto Occhiuzzi alla vigilia del match esterno con l’Aquila Montevarchi, in programma domani (ore 14.30) per la 2ª giornata di Serie C.

“Con il Pontedera siamo andati molto bene in fase di non possesso, mentre sulla fase di possesso mi aspetto di vedere dei miglioramenti gara dopo gara. Resta inteso però – ha spiegato l’allenatore dell’Olbia stamattina, nella conferenza stampa pre gara – che la squadra non deve mai perdere di vista l'equilibrio in campo, perché è attraverso la solidità, la cattiveria agonistica e l'umiltà che si arriva al risultato e alle vittorie”.

Reduci dal successo interno sul Pontedera, i bianchi cercano il bis allo stadio “Brilli Peri”. “Dopo il buon esordio casalingo, quello di domani può essere considerato un nuovo banco di prova”, sottolinea Occhiuzzi, che per la trasferta toscana non potrà contare su Nanni, Secci e Palesi, che in settimana hanno lavorato in differenziato.

Mentre all’orizzonte, sul fronte undici titolare, in vista della sfida ravvicinata di mercoledì con la Vis Pesaro non è previsto un grande turnover. “Non sono tipo che ama stravolgere la formazione – conferma l’ex Cosenza – ma devo dire che anche questa settimana i ragazzi mi hanno messo in difficoltà nel senso positivo del termine: deciderò stasera insieme allo staff tecnico”.

