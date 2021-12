Il presidente dell’Olbia torna a parlare alla vigilia della sfida con la Fermana, di scena domani al “Nespoli” (14.30) per la 18ª giornata di Serie C.

Un modo per serrare i ranghi in vista del primo di tre scontri diretti in chiave salvezza e lanciare un messaggio alla squadra. “Che contro la Fermana – dice Alessandro Marino – sono sicuro che darà il 110 per cento, come in una gara da playout”.

Per ripartire. Reduce dalla sconfitta sul campo della Vis Pesaro, la squadra di Max Canzi vive una stagione dai risultati altalenanti. “Ci aspettavamo di avere più punti in classifica”, ammette il patron dei galluresi. “Avevamo messo in conto che i nuovi avrebbero avuto bisogno di tempo per inserirsi, ma eravamo convinti che ripercorrendo le scelte tattiche vincenti della seconda parte dello scorso campionato avremmo potuto avere un andamento più costante, cosa che non è avvenuta”, aggiunge Marino.

Il presidente pone l’accento “sui troppi gol subiti, specie nei minuti finali”. Ma invertire la tendenza è possibile. “Il cambio di modulo e la maggiore aggressività espressa nelle ultime partite fanno ben sperare”, sottolinea Marino.

Prezzi popolari. In conclusione, l’invito allo stadio per l’ultimo match casalingo dell’Olbia, a cui sarà possibile accedere a 1 euro in curva e a 5 in tribuna. “Si tratta di un'iniziativa voluta per lasciarci alle spalle un 2021 che ha fatto vedere la luce in fondo al tunnel della pandemia”, spiega il numero uno dei bianchi.

Salteranno l’appuntamento per infortunio Chierico, Occhioni, Arboleda e Ciocci.

