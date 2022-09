La continuità dell’Olbia passa per la Vis Pesaro. Domani al “Nespoli” (ore 18), nel primo turno infrasettimanale della stagione valido per la 3ª giornata di Serie C, la squadra di Roberto Occhiuzzi affronta la pari punti (4) formazione marchigiana.

Con l’obiettivo, neppure tanto velato, di vincere. “Dobbiamo dare importanza alla prestazione di domenica, voglio un’Olbia che dia valore al punto preso a Montevarchi dando qualcosina in più in casa con la Vis Pesaro”, dice l’allenatore dei bianchi presentando il match. “Per certi versi, l’avversario di domani somiglia a quello di domenica, palleggia poco e cerca la verticalizzazione, ma noi dobbiamo essere bravi a capire le varie fasi della gara senza disunirci”.

Che significa saper soffrire all’occorrenza, ma anche fare male non appena se ne presenterà l’occasione. “A Montevarchi ho visto un attacco un po’ piatto, ma abbiamo giocatori di qualità, in grado di creare gli spazi per fare male all'antagonista di turno, e più soluzioni”, rassicura Occhiuzzi. “Qualcosina a livello di formazione potrebbe cambiare – conclude il tecnico – ma ho fiducia in tutti i ragazzi”.

Salteranno la sfida Nanni, Secci e Palesi, in fase di recupero post infortunio.

