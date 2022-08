C'è grande entusiasmo a Oschiri, nell'ambiente e tra i calorosi tifosi, in vista della prossima stagione agonistica 2022-2023, che vedrà i granata dell'Oschirese partecipare ancora al campionato di Promozione. Innanzitutto si è rinfoltito il gruppo dirigente (presidente Agostino Putzu) con nuovi arrivi, tra i quali diversi ex ultrà. La società ha innanzitutto ingaggiato il nuovo allenatore: si tratta del locale Gregorio Sanna. Per lui un gradito ritorno. Una grande novità in attacco: a fare coppia con Davide Budroni ci sarà un nuovo importante acquisto: l'argentino Joaquin Bahia, 22 anni, fisico possente e tanti centimetri. Dal Pattada è arrivato il difensore centrale Nanni Spanu, in attesa del recupero del capitano Marco Unali, alle prese con un infortunio al crociato e dell'altro difensore Simone Santona. Appare invece recuperato da un altro infortunio l'esterno Demetrio Sotgiu. Per il resto confermata la rosa dell'anno scorso con i vari Cavallaro, Mascia e i due Asara, solo per citare alcuni nomi. "Il nostro obiettivo è una salvezza tranquilla - spiega il vice presidente Giovanni Torru, ex valente difensore -. La società conferma la politica della valorizzazione dei calciatori locali, con qualche innesto che garantisca un valore aggiunto. È una politica che sinora ci ha consentito di poter militare in questo campionato con onore e senza eccessivi rischi". La preparazione della squadra inizierà martedì 17 agosto al Francesco Langiu, splendido impianto in erba sintetica ubicato quasi al centro della cittadina.

© Riproduzione riservata