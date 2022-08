Ci sono i canestri pesantissimi del sassarese Stefano Trucchetti nel successo azzurro sul Montenegro per 78-72 che vale l'accesso ai quarti degli Europei Under 16 di basket maschile. Nel torneo che si sta disputando a Skopje in Macedonia del Nord, l'Italia se la dovrà vedere ora contro la Francia che ha surclassato la Croazia 97-59.

Davvero ottima la prova degli azzurri allenati dal coach Mangone che hanno aggredito il match accumulando subito un vantaggio che è addirittura salito a +21 intorno al 25'. Poi la reazione del Montenegro risalito sino a -5 a un minuto dal termine ma il play Trucchetti ha segnato il canestro che ha messo al sicuro la vittoria.

Per il sassarese attualmente in forza al Desio 17 punti, 7 rimbalzi, 6 palle recuperate e 4 assist, secondo miglior realizzatore dei suoi dietro Sarr (24 punti).

Il tabellino dell'Italia: Trucchetti 17 (7/7, 1/8), D'Arcangeli 2 (1/3), Sarr 24 (1/5, 6/12), Valesin 11 (1/1, 1/4), Miccoli 6 (3/8, 0/5), Rinaldin (0/2 da tre), Piccirilli 8 (2/4, 1/1), Garavaglia (0/1, 0/1), Iannuzzi 6 (0/1, 2/6), Guidolin, Van Elswyk (0/1), Prai 4 (2/2, 0/1). All. Mangone

