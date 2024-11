L’Ilvamaddalena cerca di interrompere la striscia di risultati negativi di fila. La squadra da qualche settimana allenata da Massimiliano Fascia, dopo l’esonero di Carlo Cotroneo, anticipa al sabato (ore 14) la partita contro il Cassino che apre la tredicesima giornata del Girone G di Serie D. Gli isolani non vincono dal 29 settembre, 2-0 alla Cos, poi due pareggi e sei sconfitte.

A cominciare dall’anticipo di domani, l’Ilva potrà contare anche sull’attaccante esterno Franco Boló tesserato nelle ultime ore. Per l’argentino classe ‘94 si tratta di un ritorno in Sardegna: aveva già giocato con l’Arzachena nel 2022-2023, con 4 gol in 18 presenze fra campionato, playoff e coppa. Aveva cominciato la stagione all’Avezzano, 4 apparizioni nel Girone F. Il primo anno in Italia risale al 2018-2019, all'Anzio, ha anche giocato con Castelnuovo e Albalonga.

Nell'ultima gara interna, l'Ilvamaddalena ha interrotto la serie di sconfitte consecutive pareggiando 1-1 con l'Anzio. Poi però ha perso 4-1 in casa della Puteolana domenica scorsa. In classifica è terzultima con 8 punti, dietro solo altre due sarde come Olbia (7) e Cos (3). Il Cassino è invece quarto a 21 punti ed è reduce da quattro pareggi consecutivi.

Domenica alle 14.30 le altre sarde: Atletico Uri-Trastevere, Cynthialbalonga-Olbia, Latte Dolce-Real Monterotondo Scalo e Terracina-Cos.

