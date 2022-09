La stagione sta per volgere al termine e i campionati di società rappresentano l’appuntamento che ne sancisce la conclusione. Un appuntamento a cui non mancheranno gli Allievi e le Allieve dell’Ichnos Sassari: la squadra sassarese, dopo aver conquistato il titolo sardo Under 18 sia al maschile che al femminile, ha conquistato la finale B del gruppo Tirreno ai campionati nazionali di società di categoria, oggi e domani allo stadio Orlando Campolmi di Abbadia San Salvatore.

Una finale nazionale raggiunta dopo un anno di lavoro e di impegno, in cui i giovani portacolori del team sassarese sono stati capaci di rendersi protagonisti a livello regionale senza lasciare spazio a repliche. Vari i nomi da tenere d’occhio: su tutti, la mezzofondista veloce Maria Paola Sotgiu schierata sui 400 e sugli 800, nella velocità non mancherà Emma Manconi sui 100 e sui 200 mentre Sara Spanu sarà in pedana per il martello. Tra gli uomini, da seguire con attenzione Mario Solinas sui 110 Hs, Angel Rondon sui 100 e 200 e Michele Mureddu nel salto in alto.

“L’anno scorso abbiamo partecipato alle finali nazionali con le ragazze, quest’anno è arrivata la qualificazione anche con gli Allievi’’, le parole del direttore tecnico Paolo Reni. “Il livello è molto alto: tra le donne puntiamo a un posto tra le prime sei, con gli uomini cercheremo di migliorarci e magari ottenere un piazzamento nei primi dieci. A partire dal Gran Prix giovanile per i Ragazzi e i Cadetti cominciamo a costruire il nostro gruppo, puntando a crescere sempre di più’’. Un gruppo con ampi margini di miglioramento, pronto a giocarsi le sue carte in un contesto dove le occasioni per fare bene non mancheranno.

© Riproduzione riservata