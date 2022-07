Il Li Punti di Sassari si riorganizza in vista del prossimo campionato di Eccellenza. A partire dai quadri societari. Il nuovo direttore sportivo è Cristiano Danna, direttore generale è stato nominato Marco Maniglio, mentre come team manager opererà Tino Decherchi. "Un assetto dirigenziale all'altezza dei tempi e del campionato", precisa il presidente Salvatore Virdis. Come allenatore la squadra sassarese punta ancora sul collaudato Cosimo Salis (vice Antonio Borrotzu). Sul fronte ingaggi interessanti novita: dell'Atletico Uri arrivano Gavino Olmetto (esterno sinistro) e Simone Cardone ( difensore centrale).Prelevato dal Calangianus il centrocampista argentino Nacho Centeno. Rinforza l'attacco Antonio Sini (Porto Torres)."La nostra campagna acquisti chiaramente non è finita - spiega Salvatore Virdis -. Presto annunceremo l'ingaggio di un nuovo importante rinforzo in avanti, ma ci saranno altre novità. Il nostro obbiettivo è quello di raggiungere prima possibile la salvezza, senza incappare nelle sofferenze della scorsa stagione". Confermato inoltre lo zoccolo duro della squadra (Val, Oggiano, Canalis, Viale, Asara, Manca, Madeddu e altri). La preparazione comincerà nella prima settimana di agosto al Comunale di Lì Punti.

