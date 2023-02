Il risveglio dopo il turno infrasettimanale ha per l’Hermaea Olbia un sapore agrodolce. Considerata la caratura dell’avversario il successo sulla vice capolista Futura Giovani Busto Arsizio, sconfitta ieri al tie-break al termine della sfida della 7ª giornata di ritorno di A2 femminile di volley, è di quelli pesanti.

Ma i 2 punti conquistati al GeoPalace non scongiurano l’aggancio in classifica al sesto posto, a quota 24, da parte dell’Albese Como, in vantaggio, peraltro, per quoziente set e quoziente punti. Il rischio di passare dalla poule promozione alla poule salvezza diventa, dunque, concreto per la squadra di Dino Guadalupi.

E allora per le galluresi quello di domenica contro la Millenium Brescia, attesa al GeoPalace nel secondo turno casalingo consecutivo, diventa un appuntamento da non fallire. «Domenica affrontiamo un altro avversario forte: prepareremo la partita con l’obiettivo di reiterare la prestazione fatta contro Busto Arsizio», ha spiegato il coach dell’Hermaea ieri sera, nel post partita con le bustocche.

«L’obiettivo primario era quello di offrire una prova di compattezza, che c’è stata, insieme alla qualità. La squadra ha avuto la consapevolezza necessaria per giocare alla pari contro una formazione di livello come Busto, sfruttando le possibilità che la gara ha offerto: siamo sempre stati in partita, e grazie a questo atteggiamento – ha aggiunto Guadalupi – è arrivato anche il risultato».

