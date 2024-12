La caduta delle dee. La trasferta sul campo dell’Esperia Cremona costa all’Hermaea Olbia una sconfitta che interrompe il filotto di cinque successi e il sorpasso in classifica.

Questo pomeriggio al Pala Radi di Cremona, nell’anticipo della 2ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, la squadra di Dino Guadalupi si è arresa 3-0 con parziali 25-17, 25-21, 25-21 a un avversario partito forte e determinato, forse più delle galluresi, a conquistare punti pesanti, a maggior ragione in uno scontro diretto, in ottica post season.

Grazie alla vittoria di oggi la formazione lombarda si issa a quota 18, scavalcando al quarto posto l’Hermaea, che adesso segue a -1. In attesa che il turno venga completato domani dalle altre partite le biancoblù si ritrovano in quinta posizione, ultima utile per la poule promozione, con un solo punto di vantaggio sugli spareggi salvezza.

