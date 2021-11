Nessun bis della vittoria contro l’Altino Volley: per l’Hermaea Olbia il tabù trasferta, dove ha rimedito finora solo sconfitte, continua a Marsala, dove stasera, nell’anticipo dell’8ª giornata della A2 femminile di volley, ha ceduto 3-1 alla Sigel.

Una sconfitta subita in rimonta, quella del PalaBellina, che alla squadra di Dino Guadalupi costa anche il sorpasso in classifica. Pensare che le biancoblù erano partite bene, facendo loro col punteggio di 25-19 un primo set a senso unico.

L’equilibrio che domina buona parte del secondo game rivela, però, che qualcosa è cambiato: dall’8 pari, le padrone di casa iniziano a scavare il solco guadagnando presto il primo di diversi set point. Ne devono sprecare tre per portare a casa il parziale 25-22 e pareggiare il conto con le olbiesi. Il traguardo dà fiducia alla formazione siciliana: terzo set simile al precedente, si gioca punto a punto in avvio, ma sull’11-11 Marsala rompe gli indugi, allunga e fa suo il parziale a 22.

Incassato il ribaltone l’Hermaea prova a reagire, ma le prime battute del quarto set non promettono nulla di buono: Sigel avanti 10-6 in un amen, le galluresi replicano e vanno al time out tecnico a -3. Un gap che non riusciranno più a colmare perdendo il game 25-21 e la partita 3-1.

Testa, adesso, alla capolista Marignano, attesa in Gallura domenica e contro la quale servirà la miglior Hermaea, fisicamente e mentalmente.

