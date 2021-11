Di nuovo in campo. Tornata al successo domenica in casa contro l’Altino Volley, l’Hermaea Olbia va a caccia del bis e della prima vittoria esterna nella trasferta di Marsala.

A caccia di continuità. Per la squadra di Dino Guadalupi, quinta forza del girone A con 10 punti, il match con la Sigel, in programma domani, a partire dalle 19, nel turno infrasettimanale valido per l’8ª giornata della A2 femminile di volley, è una sorta di prova del nove dopo un avvio di stagione altalenante. “Finora, abbiamo fatto più o meno il massimo: fa eccezione la sconfitta contro l’Assitec Sant’Elia, mentre con Brescia e Ravenna, che al momento sono più forti di noi, non dobbiamo vergognarci di aver perso”, spiega la schiacciatrice Kristiine Miilen prima di presentare la sfida del PalaBellina. A proposito della quale dice: “Per riuscire a conquistare punti sarà necessario che la squadra sia al meglio fisicamente e mentalmente: fiducia, mentalità positiva, supporto reciproco e stabilità sono, a mio giudizio, le parole chiave per riuscire a superare anche le squadre più ostiche”.

Imparare a soffrire. “Ci sono aspetti”, prosegue la giocatrice “come la stabilità e la flessibilità del gioco, su cui dobbiamo migliorare: dobbiamo imparare a essere più creative e trovare soluzioni diverse nei momenti complicati, perché se nascono delle difficoltà rimaniamo bloccate”, aggiunge la giocatrice estone dell’Hermaea, al primo anno in Italia. “Quando, però, le cose girano per il verso giusto ci esprimiamo ottimamente nella consapevolezza che non ci sono avversari facili, ma nemmeno corazzate imbattibili”.

