A nove giorni dal debutto stagionale, in programma l’8 ottobre in casa contro la Lpm Bam Mondovì, l’Hermaea Olbia si presenta al suo pubblico.

Stasera le biancoblù hanno svelato il loro volto in vista del prossimo campionato di A2 femminile di volley, il decimo consecutivo e il terzo di fila con Dino Guadalupi alla guida tecnica. «Orgoglioso di essere qui per il terzo anno consecutivo e di fare parte di qualcosa di importante», ha detto il coach, affiancato dal vice allenatore e preparatore atletico Stefano Cinelli e dallo scoutman Antonio D’Ambrosio.

Al GeoPalace, il palazzetto destinato a ospitare le gare casalinghe ufficiali anche quest’anno, introdotta dalla responsabile per le relazioni esterne Luisa Cardinale, la squadra gallurese ha sfilato, una giocatrice per volta. A partire dalle confermate Islam Gannar, centrale, e Sara Fontemaggi, schiacciatrice, uniche reduci dall’ultima stagione. Dunque le new entry, le schiacciatrici Yuka Imamura, Francesca Parise e Bianca Orlandi e l’opposto Virginia Adriano, le centrali Vittoria Belotti e Letizia Anello, il libero Sophie Blasi e le palleggiatrici Dana Schmit e Rosita Civetta.

Assente per impegni improrogabili il presidente Piergiorgio Marcelli, presente, invece, l’ex numero uno (per 16 anni) Gianni Sarti, neo consigliere della Lega Volley Femminile Serie A. Nel corso della serata l’Hermaea, che si avvarrà durante la stagione della nuova figura del team manager, individuato in Aldo Degortes, ha presentato anche il settore giovanile, guidato dall’ ex giocatrice, già nazionale azzurra, ed ex direttore sportivo della prima squadra Jenny Barazza, coadiuvata da Tore Farina, e i relativi tecnici, trai quali spicca l’ex direttore generale Michelangelo Anile, neo coach dell’ Under 18 Prima divisione.

Appuntamento allora con la prima assoluta dell’Hermaea Olbia domenica prossima al GeoPalace. Dove, a partire dalle 16, inizierà la nuova stagione.

© Riproduzione riservata