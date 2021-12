L’Hermaea Olbia riparte dal derby delle Isole. Salutata anzitempo la Coppa Italia, la squadra di Dino Guadalupi sarà di scena domenica sul campo della Seap Dalli Cardillo Aragona per la 1ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley.

Serve concentrazione. Una trasferta, quella siciliana, che le galluresi affrontano col coltello trai denti. “Per vincere dovremo ritrovare la concentrazione che ci ha contraddistinto nel finale del girone di andata e sfruttare al meglio i nostri fondamentali più forti, come la battuta”, spiega Veronica Allasia presentando la sfida con la terzultima della classe.

Le avversarie. “Aragona è davvero una buona squadra: è sempre riuscita a mettere in difficoltà le squadre di alta classifica e in più giocherà in casa, per cui non sarà semplice mantenere la stessa linea di gioco per tutta la durata della partita”, aggiunge la giovane palleggiatrice dell’Hermaea, che con 18 punti in classifica sopravanza la formazione agrigentina nel girone A di 10 lunghezze.

All’andata s’imposero le biancoblù al tie-break. Si gioca al Pala Moncada di Porto Empedocle, provincia di Agrigento: squadre in campo alle 17.

