Archiviata la sconfitta casalinga con la Omag-Mt San Giovanni in Marignano, l’Hermaea Olbia torna in campo per preparare la prossima sfida.

Lunedì al GeoPalace, nell’ultimo appuntamento della stagione davanti al proprio pubblico, la squadra di Dino Guadalupi affronterà il Talmassons in occasione della 4ª giornata della poule promozione della A2 femminile di volley. Un match nel quale le biancoblù – che dal basso dell’ultimo posto in classifica, con 30 punti e 22 di distacco dal quinto posto, ultimo utile per i playoff, sono matematicamente fuori dalla corsa per gli spareggi per la A1 – proveranno a conquistare i primi punti della post season.

«Sapevamo che la poule promozione sarebbe stata più faticosa della regular season», spiega Sara Tajè. «Con Marignano si è visto a tratti un buon atteggiamento, alternato, però, a tanti blackout, e purtroppo», aggiunge il capitano dell’Hermaea a proposito della sconfitta di domenica scorsa, terza di fila nella poule promozione, «non siamo riuscite a recuperare nel punteggio per riuscire a conquistare qualche punto».

© Riproduzione riservata