Dopo il Club Italia, l’Hermaea Olbia batte anche la Chromavis Offanengo. Lombarde sconfitte a domicilio stasera 3-1 al termine del match della 2ª giornata di A2 femminile di volley, che segna il debutto in trasferta della squadra di Dino Guadalupi e il bis rispetto al risultato registrato al GeoPalace all’esordio in campionato domenica scorsa.

Le galluresi partono bene aggiudicandosi il primo equilibratissimo set ai vantaggi 28-26, ma la formazione locale replica prontamente facendo suo il secondo 25-21 e ripristinando la parità. L’Hermaea è però determinata a portare in Sardegna i 3 punti, e si riprende subito partita e scena conquistando il terzo parziale col punteggio di 25-19.

Alle biancoblù non resta che chiudere il discorso nel quarto: la neo promossa squadra di casa lotta ma alla fine cede la frazione 23-25 e la sfida 1-3.

Sugli scudi Bulaich (20 punti realizzati) e Miilen (17), in doppia cifra anche Schirò (12 punti) ma è tutta l’Hermaea che può ben festeggiare l’ottimo esordio lontano dalle mura amiche prima della ripresa in vista della gara interna di sabato contro l’Itas Trentino. Prima della serie terribile di sei partite in 22 giorni, con due turni infrasettimanali e le doppie trasferte Cremona-Sassuolo e Busto Arsizio-Brescia.

© Riproduzione riservata