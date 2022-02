La grande voglia di riscatto resta sulla carta: Hermaea Olbia sconfitta stasera 3-0 dalla Millenium Brescia, nel recupero della 4ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, e al secondo kappaò di fila dopo il 3-2 subito domenica dall’Olimpia Teodora Ravenna.

Al GeoPalace la squadra di Dino Guadalupi lotta per un set e mezzo prima di capitolare al cospetto della capolista del girone A, penalizzata anche dalla deficitaria forma fisica dopo la lunga sosta forzata, causa Covid. Le galluresi sono in partita per tutto il primo set, in cui cedono 23-25 dopo aver annullato 5 set point.

L’Hermaea Olbia parte bene anche nel secondo game, avanti al time out tecnico, finché le leonesse non si riprendono la scena, mettendo il turbo e conquistando il set 25-18. Il terzo, infine, lo domina la formazione ospite: parziale vinto dalla Millenium col punteggio di 25-19 e gara archiviata in poco più di un’ora per 3-0.

Il primo di tre recuperi è andato: a Giorgia Caforio e compagne non resta ora che concentrarsi sul prossimo appuntamento, che le vedrà impegnate domenica, per la 18ª giornata di campionato, sul campo del fanalino di coda Altino Volley.

