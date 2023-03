La post season dell’Hermaea Olbia prosegue con l’impegno interno con l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano.

La terza forza della A2 femminile di volley sarà di scena sabato al GeoPalace per la 3ª giornata della poule promozione, appuntamento nel quale la squadra di Dino Guadalupi proverà a far valere la legge del palazzetto di casa per conquistare i primi punti.

Reduci da due sconfitte, le galluresi se la vedranno con un avversario dal trend opposto, anche se al debutto contro Mondovì Marignano ha dovuto sudare, spuntandola solo al tie-break. Meno complicato il match con Busto Arsizio, vinto 3-0 dalle romagnole, che nella classifica generale si godono il terzo gradino del podio con 55 punti dopo aver chiuso la stagione regolare al secondo posto nel girone B dominato dal Roma Volley Club.

Se Marignano punta legittimamente a staccare il pass per i playoff, l’Hermaea ha l’obiettivo dichiarato di fare bene e divertirsi. Un vantaggio in termini di spensieratezza da sfruttare già sabato contro la squadra in cui giocano due ex: il libero già capitano dell’Hermaea Giorgia Caforio, in biancoblù per tre stagioni e fino all’anno scorso, e Maria Adelaide Babatunde, centrale, a Olbia nel torneo 2021/22.

© Riproduzione riservata