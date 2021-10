Le “leonesse” non sottovaluteranno l’Hermaea Olbia. Nell’ambiente della Millenium Brescia, che ospita domenica le galluresi per la 4ª giornata della A2 femminile di volley, la squadra di Dino Guadalupi gode del massimo rispetto.

Una stima conquistata nel precampionato in occasione del Torneo Valchiavenna, che vide l’attuale capolista del girone A imporsi 3-0. «Quell'amichevole ci ha permesso di conoscere meglio il nostro avversario», dice Guadalupi, «ma le cose, rispetto ad allora, sono cambiate notevolmente: da parte nostra, abbiamo avuto modo di approfondire il lavoro e di progredire, dunque quella di domenica sarà senz'altro una partita con contenuti diversi».

Risultato non scontato. A dispetto della classifica e dei precedenti, che vedono Brescia in vantaggio per 4 vittorie a zero, il risultato del PalaGeorge di Montichiari non è scontato. «Tutte le squadre, comprese le corazzate, hanno dei punti deboli», avverte il coach dell’Hermaea, che ha iniziato la stagione con due successi casalinghi. «Il presupposto fondamentale è che la mia squadra giochi al massimo livello possibile, senza permettere all'avversario di far valere la sua caratura tecnica».

Capolista imbattuta. Reduce da un biennio nella massima serie e intenzionata a tornarci a stretto giro, forte anche di un organico di primo livello, l’imbattuta Brescia ritrova il palazzetto di casa dopo due trasferte di fila: le olbiesi affrontano, invece, la prima gara esterna del torneo, ed entrambe cercano la continuità. Per questo Guadalupi punta innanzitutto sulla concentrazione. «L'entusiasmo dopo due risultati positivi fa senz'altro bene, ma la soglia dell'attenzione non deve mai calare», spiega l’allenatore dell’Hermaea. «Domenica affronteremo la prima gara contro una delle favorite del girone e voglio che la squadra viva questa esperienza a pieno, portando in campo quanto preparato durante il lavoro settimanale. Dovremo leggere bene la partita – aggiunge –, limitare i loro attaccanti più pericolosi a seconda delle varie situazioni ed esprimere una buona continuità in battuta».

Fischio d’inizio anticipato alle 16: al PalaGeorge arbitrano David Kronaj e Paolo Scotti.

© Riproduzione riservata