Alla qualificazione matematica ai playoff mancano una manciata di punti. Per questo per l’Hermaea Olbia la sfida casalinga con la Futura Volley Busto Arsizio, in programma domenica (ore 15), potrebbe essere decisiva.

“Le tre partite esterne si sono rivelate molto impegnative”, premette l’allenatore Dino Guadalupi sul trittico di gare in 6 giorni appena superato prima di presentare il match della 21ª giornata della A2 femminile di volley con le bustocche, che nel girone A, con 33 punti, precedono le galluresi a +1. “Dal punto di vista mentale, però, la squadra arriva alla partita in buone condizioni: aver archiviato questi tre impegni così ravvicinati portando a casa 6 punti ci dà fiducia”, spiega il coach dell’Hermaea.

Seste in classifica e a 3 punti dal terzo posto, le biancoblù ambiscono a conquistare il miglior piazzamento nella griglia dei playoff, che coinvolgeranno le squadre dalla seconda alla settima posizione al termine della stagione regolare. Intanto, battere Busto Arsizio domenica, anche al tie-break, come all’andata, significherebbe blindare la qualificazione con una giornata d’anticipo. “Il valore del roster avversario è sotto gli occhi di tutti, ma va anche detto che, in questo campionato, siamo quasi sempre riusciti a esprimerci bene contro squadre quotate”, suona la carica Guadalupi. “Stavolta, inoltre, giochiamo in casa: mi aspetto che la squadra giochi a viso aperto e senza pensare troppo alla classifica, anche se sappiamo quale peso avrebbe la vittoria”.

