Non si è ancora spenta l’eco dell’impresa nella tana del Marignano che per l’Hermaea Olbia è già tempo di tornare in campo.

L’appuntamento. Domani in prima serata (ore 20.30) la squadra di Dino Guadalupi sarà di scena in casa dell’Assitec Sant’Elia nel recupero della 5ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, terza gara esterna in 6 giorni. Un appuntamento che le galluresi, seste in classifica con 29 punti, affrontano con entusiasmo e determinazione. “Siamo felici della prestazione contro Marignano che è frutto del grande impegno e del lavoro che stiamo facendo in palestra”, premette Camilla Gerosa in occasione della presentazione della sfida col vice fanalino di coda del girone A.

Le insidie della sfida. “È un momento dell'anno ricco di impegni e non abbiamo avuto molto tempo per goderci la vittoria, dato che dobbiamo pensare alla partita contro il Sant'Elia, un avversario ostico – sottolinea la centrale dell’Hermaea a proposito della formazione frusinate – che ha dei nuovi innesti rispetto all'andata e ha ottenuto risultati importanti”. Come le olbiesi, che col successo di domenica consolidano la loro posizione in zona promozione.

Le Gerosa ci crede. “A oggi dobbiamo pensare a una partita alla volta, visto che le posizioni in classifica sono molto ravvicinate”, prova a mantenere i piedi per terra Gerosa, in grande crescita nel girone di ritorno. “Quanto a me – aggiunge – spero di contribuire alle prestazioni della squadra, e per questo devo ringraziare le mie compagne che sono sempre al mio fianco”.

