L’Havana San Basilio protagonista nel girone B di Seconda categoria. A quattro giornate dal termine occupa la quarta posizione. Una squadra in crescita continua composta da tanti giovani del circondario e con giocatori esperti come il difensore Bebo Palmas. Inoltre, in panchina c’è Giampaolo Grudina, ex portiere del Pisa che aveva parò anche un rigore al bomber sardo del Milan Pietro Paolo Virdis (unico penalty fallito dall’attaccante sardo in Serie A). L’ex portiere di Decimomannu, classe 1956, detiene ancora il record di portiere meno battuto nei professionisti. Nella stagione 1983/1984 con la maglia del Livorno, in Serie C2, subii appena sette reti in trentadue partite. Esordì in Serie A il 27 aprile 1986 contro la Fiorentina.

Come detto, nella rosa c’è l’intramontabile Bebo Palmas, fortissimo difensore centrale con alle spalle tantissimi campionati d’Eccellenza e Promozione, vinti diverse volte tra cui uno a Villacidro proprio con Grudina in panchina.

All’Havana stanno facendo davvero bene. Alle spalle una società sana e ben solida. «Persone squisite», dice Palmas. «Mi sto trovando benissimo. Ti fanno sentire a casa. Una bellissima realtà». Il presidente è Giuseppe Isola, il vice Stefano Bertocchi e i dirigenti Gianni Curreli, Vincenzo Lacu, Raimondo Cocco, Federico Lacu e Pierpaolo Melis. «Una stagione finora molto positiva», dice Curreli. «Siamo contenti del lavoro del mister e del rendimento della squadra. Come società cerchiamo di fare il massimo. Adesso pensiamo a chiudere il torneo nel migliore dei modi».

© Riproduzione riservata