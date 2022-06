L’Esperia Cagliari si aggiudica la finale playoff battendo l’Antonianum Quartu 57-77 in garadue e conquista la promozione in C Gold, nel girone laziale. I granata si sono confermati campioni sardi per il secondo anno consecutivo, ma stavolta in palio c’era il salto diretto di categoria e non gli spareggi con i campioni di Sicilia che, lo scorso anno, furono fatali agli esperini. Dopo la vittoria per 80-64 in via Pessagno, i cagliaritani si sono imposti sul parquet di Antonianum a cui va reso l’onore delle armi. La squadra di coach Pierfrancesco Zurru esce tra gli applausi del proprio pubblico, entusiasta di un gruppo che, conquistati i playoff, ha saputo arrivare fino all’ultimo step eliminando i “cugini” della corazzata Ferrini.

La gara. Partita fisica e intensa. I quartesi partono a mille trascinati da Francesco Musiu, che sigla il 5-0 da fuori, e Jordan (7-2), ma l’Esperia prende le misure ai biancoblù e riesce a passare in vantaggio sul 10-12, al 7’, con l’incursione di capitan Chessa. L’Esperia allunga ma all’ultimo secondo del primo quarto è ancora Musiu a fare la differenza, con un canestro da tre che consente all’Antonianum di riportarsi sul -2 (15-17). Nella seconda frazione i cagliaritani riescono a ritoccare il distacco fino al 30-37. Il terzo quarto è decisivo. Dopo l’intervallo lungo gli ospiti confezionano un parziale di 3-9, poi siglano il vantaggio massimo di +14 (36-50 al 5’) grazie a una difesa ruvida e solida e al lavoro di Orrù, Villani e Manca.

La partita si fa sempre più fallosa e nervosa e l’Esperia, arrivata alla mezz’ora avanti 45-64, mantiene il controllo della gara nonostante gli sforzi di Ruggeri e compagni, che onorano l’incontro fino all’ultimo.

IL TABELLINO

Antonianum 57

Esperia 77

(15-17; 15-20; 15-27; 12-13)

Antonianum Quartu: Paddeo 2, Astara, Musiu 14, M. Locci 5, Ruggeri 10, Jordan 17, D. Locci 5, Saba, Piludu 2, Pau, Mattana 2. Allenatore: Pierfrancesco Zurru. Primo Assistente: M. Puddu.

Esperia Cagliari: Diana, Manca 22, Ganga 6, Floridia 6, Chessa 8, Villani 11, G.M. Fois 2, Picciau 9, Orrù 1, Corsi 1, M. Fois 11. Allenatore: Federico Manca.

