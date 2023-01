Anno nuovo, solito rendimento casalingo per l’Esperia, che a Cagliari ha centrato la sesta vittoria stagionale nella C Gold di basket battendo il Frascati 66-59, ora agganciato dai granata a quota 12 punti.

Il coach. «È stata una vittoria fondamentale per la classifica contro una squadra forte e ben organizzata. Dall’andamento della gara, si è potuto constatare che siamo ancora troppo immaturi al momento di prendere vantaggio. Dopo l’intervallo potevamo indirizzare la gara dalla nostra parte, con un margine ben più ampio, ma non siamo riusciti a sfruttare l’inerzia: su questi dobbiamo migliorare tanto», ha commentato il tecnico cagliaritano Federico Manca. «Va detto che la vittoria è arrivata in modo diverso rispetto alle volte precedenti, con grande sofferenza e con gli ultimi possessi gestiti bene. Non avevamo mai vinto in questa stagione una partita così e questo è sicuramente un aspetto importante. La risposta data dai ragazzi nel momento di difficoltà è stata un ottimo segnale per una squadra che vuole crescere».

L’incontro. Partita mai scontata. I cagliaritani hanno archiviato la prima frazione avanti 16-8 e provato ad allungare ulteriormente prima dell’intervallo, ma dopo essere arrivati al giro di boa sul 33-24, nel terzo quarto hanno pagato dazio con un vistoso calo. I laziali hanno saputo cogliere l’occasione per riaprire il match e hanno impattato sul 44-44, ma l’Esperia è riuscita a rimettere la testa avanti prima della terza sirena (47-45). Negli ultimi dieci minuti, gli ospiti hanno messo la freccia e toccato il +4 (51-47 al 33’), però la reazione degli esperini non si è fatta attendere, con Sanna, Garello e Locci decisivi negli ultimi minuti.

Esperia-Frascati 66-59

(16-10; 33-24; 47-45)

Esperia Olimpia Cagliari: Piras ne, Cabriolu, Floridia 2, Chessa, Villani 5, Frattaroli ne, Picciau 6, Locci 8, Perez Da Rold 11, Fois 5, Garello 16, Sanna 13. Allenatore Federico Manca.

Club Basket Frascati: Grilli 16, Monetti 4, Valentini ne, Albenzi, Guaita 3, Schivo 2, Bonessio 8, Pittman 4, Cavallo 10, Sforza 12, Marrella ne. Allenatore Luigi Zerbin.

