Dopo due vittorie casalinghe consecutive, l’Esperia Cagliari è volata a Viterbo a caccia del primo successo in C Gold lontano da casa, ma ad avere la meglio è stata la Stella Azzurra, uscita dal campo vittoriosa per 76-67.

Gli esperini hanno chiuso il primo quarto avanti 22-18 ma sono arrivati all’intervallo lungo sotto di misura (33-32). I cagliaritani hanno rimesso la testa avanti dopo la pausa lunga, ma poco prima del 30’ i viterbesi hanno messo di nuovo la freccia e alla mezz’ora conducevano 50-47, gap che i padroni di casa hanno incrementato nell’ultima frazione nonostante la reazione degli ospiti.

Reazioni. «Nei primi due quarti abbiamo fatto molto bene e dettato il nostro ritmo. Dopo l’intervallo abbiamo subito la loro fisicità e il loro gioco sotto canestro, facendo un po' di fatica contro i 2.7 metri di Cittadini e sui canestri da vicino. Abbiamo inoltre concesso qualcosina di troppo a rimbalzo ma siamo rimasti in partita fino all’ultimo minuto dell’ultimo quarto», ha commentato coach Federico Manca. «La necessità di affrettare il tiro, per recuperare lo scarto di 5/6 punti, ci ha portato a sbagliare in attacco e a commettere falli tattici e Viterbo ha allungato. Nonostante la sconfitta è stata sicuramente una buona prestazione, la Stella Azzurra, a mio avviso, rimane la squadra più strutturata del torneo».

IL TABELLINO

Stella Azzurra Viterbo 76

Esperia Olimpia Cagliari 67

(18-22; 33-32; 50-47)

Stella Azzurra Viterbo: Price 8, Ortenzi 10, Taurchini, Cittadini 8, Nieddu, Rogani 6, Baldelli 2, Taurchini 7, Pebole 10, Meroi 4, Martino 8, Casanova 13. Allenatore Fanciullo.

Esperia Olimpia: Cabriolu 4, Floridia, Chessa 9, Villani 8, Picciau 10, Locci 5, Perez Da Rold 1, Fois 5, Garello 14, Sanna 11. Allenatore F. Manca.

