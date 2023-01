L’Esperia Cagliari riprende il proprio cammino nella C Gold di basket tra le mura amiche del palazzetto di via Pessagno, sul quel parquet che finora le ha garantito cinque vittorie in sei gare. In attesa di sbloccarsi in trasferta, visto che anche nell’ultima gli esperini erano stati battuti dall’avversaria di turno (la Stella Azzurra Viterbo, vittoriosa per 76-67), alle 17 di domani potranno godere del supporto del pubblico di casa.

Il primo match del 2023, valevole per la terza di ritorno, li vedrà misurarsi col Frascati, che è quinto a quota 12, due punti in più dei sardi. All’andata, i laziali si imposero 76-66 approfittando del blackout avuto dai cagliaritani in un fatale secondo quarto (20-2), mentre nell’ultimo match prima della sosta hanno messo a referto un significativo 72-68 a spese del San Paolo Ostiense.

C Silver. Semafori verdi anche in C Silver, con quattro incontri della quarta di ritorno in programma nel weekend, tre dei quali alle 18 di domani. Si tratta del match turritano tra Buk Uri e Sef Torres, dell’incontro tra Il Veliero Calasetta e gli universitari del Cus Sassari e, infine, di Sant’Orsola-Manitech Elmas, sfida che vedrà la capolista arancionera misurarsi con l’ambiziosa neopromossa masese. Si chiuderà con l’atteso posticipo della domenica, con “palla a due” alle 18.30. Si tratta del derby quartese tra Antonianum e Ferrini Delogu Legnami, remake della semifinale playoff dello scorso campionato che si giocherà in via Monsignor Angioni. Resterà ferma per un turno di riposo, invece, l’Olimpia Cagliari.

