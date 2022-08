Si aprirà alle 19 di oggi, con l’inizio del raduno precampionato, la stagione dell’Esperia. La squadra cagliaritana, dopo aver conquistato la promozione con la vittoria dell’ultima C Silver di basket, inizierà la preparazione in vista della partecipazione alla C Gold 2022/23 nel girone laziale.

Le novità. Agli ordini di coach Federico Manca, del preparatore atletico Simone Porta e dello staff tecnico esperino ci saranno dodici giocatori, tra cui il trio dei nuovi arrivati, le ali Daniele Locci e Valentin Garello e l’ultima interessante new entry, ufficializzata questa mattina. Si tratta dell’argentino classe 1992, Federico Perez Da Rold, ala/pivot alta 199 cm per circa 103 kg, con ottime doti di passaggio e tiro anche dalla lunga distanza, che nell’ultima stagione ha giocato nella B argentina con la casacca dell’Estudiantes de Concordia.

“Federico è un giocatore di assoluta esperienza che andrà a rinforzare il reparto lunghi e con la sua intelligenza cestistica darà il giusto equilibrio alla squadra. Ha sposato con entusiasmo il nostro progetto, mettendosi a disposizione anche dei nostri settori minibasket e giovanile”, ha sottolineato Pier Paolo Tarica, team manager dell’Esperia.

I convocati. In lista anche i veterani Stefano Chessa (guardia), Piero Ganga (ala) e Fabio Villani (guardia) e i play Luigi Cabriolu e Ludovico Sanna (rientrato da un periodo all’estero). Confermati anche Giuseppe Floridia (ala), Riccardo Picciau (play/guardia), Manuel Fois (guardia/ala), Nicola Manca (ala/pivot).

Al gruppo verranno aggregati anche i migliori prospetti del vivaio, che saranno impiegati anche in C Silver con l’Olimpia Cagliari.

